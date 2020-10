ERC exigeix al Consell que reforci les mesures de prevenció als menjadors

El grup d'Esquerra Republicana ha demanat al Consell Comarcal de la Selva –l'òrgan que té delegades les competències del servei de menjador de gairebé tots els centres escolars de la comarca, adjudicades a l'empresa Eurest– que reforci les mesures de prevenció de la covid-19 durant el servei de menjadors. La qüestió, de fet, ja va sorgir en el plenari del Consell, celebrat dimarts a la tarda, quan els republicans van recriminar al govern que els centres escolars «estan assumint tasques corresponents al servei de menjadors». Sobre aquest punt, el president del Consell, Salvador Balliu, va respondre que s'havien demanat més recursos a Ensenyament però la conselleria «ho ha denegat»: «Això ho hauria de pagar Educació, però ens van notificar a través de l'inspector que ens havia d'autoritzar una partida major, que no es produiria», va respondre Balliu en ser interpel·lat sobre aquest fet.

«Hem recollit una quarantena de queixes d'AMPES i direccions de diverses escoles de la Selva que sobretot manifesten que hi ha hagut casos de reducció del personal de monitoratge o insuficients mesures higièniques per prevenir la covid-19», explica el conseller Albert Ferràndez, que també és regidor d'Educació de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Ferràndez afegeix que cal una resposta «immediata», ja que a principis d'octubre s'incorporen molts alumnes de P3 als torns de menjador i defensa que «si cal més personal, doncs s'ha d'agafar a més personal. El que no pot ser és que el personal de monitoratge es donés d'alta el dia 12 de setembre quan van estar treballant molts dies abans per planificar la tornada», expressa.

La formació insisteix que les escoles «estan fent grans esforços» per poder complir amb la separació dels grups bombolla i que «no podem permetre que per una mala gestió posem en risc la salut dels escolars». Per tot plegat, asseguren que no descarten prendre mesures si el Consell no actua per trobar una solució a les queixes recollides. «Amb el menjar dels infants no s'hi pot jugar», va concloure el conseller.



La versió de l'empresa

Interpel·lats sobre aquestes qüestions, fonts d'Eurest asseguren que l'empresa «ha adequat la prestació del servei als protocols sanitaris pertinents» i subratllen que «es compleix amb la normativa vigent que s'ha establert des del Govern», tot i que no han detallat en què consisteix o com s'ha aplicat. Pel que fa a la qüestió sobre la manca de personal, l'empresa no va respondre. Eurest va guanyar la licitació per la gestió dels menjadors escolars de la Selva l'any 2013 amb un contracte de 8 anys i 30 milions d'euros.