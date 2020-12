L'RG1, sense data de retorn tot i la recuperació del servei Malgrat-Blanes

La recuperació, a partir de demà, del trànsit ferroviari entre Blanes i Malgrat de Mar ?interromput des de fa deu mesos a causa de les destrosses del temporal Gloria? no implicarà la recuperació de la línia RG1, que connecta l´Hospitalet i Portbou passant per Mataró i que fa més de vuit mesos que està suspesa a causa de les restriccions de la covid-19. I, de moment, no hi ha cap data per a la recuperació d´aquest servei. A preguntes d´usuaris a Twitter, Rodalies Catalunya ha tirat pilotes fora: «Bon dia, quan disposem d´aquesta informació la comunicarem pels canals habituals», va respondre ahir l´operadora en una piulada.

Un cop reconstruït el pont que va destrossar el Gloria, i després d´haver-se fet les proves de seguretat pertinents, els usuaris podran tornar a utilitzar a partir de demà l´R1 entre Blanes i Malgrat, després de deu mesos havent de fer el recorregut en autobús mentre Adif refeia el pont destrossat pel temporal a principis d´any.

En vista d´aquesta recuperació del servei, alguns usuaris s´han dirigit a Rodalies, a través de Twitter, per preguntar si també hi ha una data prevista per a la recuperació de l´RG1, que fa un recorregut molt similar i que per tant permet augmentar el nombre de freqüències. En aquest cas, el servei està interromput des del mes de març, quan va entrar en vigor l´estat d´alarma per la covid-19. En aquell moment, Rodalies va anunciar que suprimia temporalment el servei, però a hores d´ara no s´ha tornat a recuperar. L´argument que dona l´operadora és que els viatgers ja tenen l´R11 i l´R1 com a alternatives.

Tot i això, aquest argument no satisfà els usuaris, que amb la supressió de l´RG1 han vist reduïdes les freqüències de pas. «Quan tornarà a estar en servei? Amb els horaris actuals, és impossible anar a Girona i arribar a temps. Quatre hores per fer un trajecte d´una... quina vergonya», es queixava una usuària a la xarxa social. «Després de quasi 12 mesos sense trens, ?dimecres es restablirà la línia de Blanes a Malgrat [...]. Llàstima que no torni la línia RG1», lamentava un altre viatger. I una tercera piulada recordava a la companyia que «l´estiu ja fa temps que ha acabat».

De moment, però, silenci absolut de Rodalies sobre quin serà el futur de la línia, si es recuperarà o se suprimirà definitivament. De moment, l´únic que apareix cada dia al perfil de Twitter oficial de lalínia RG1 és el mateix: «Durant el període de reducció aquesta línia no prestarà servei. Disposen dels trens de les línies R11 i R1». Aquesta falta d´explicacions ha molestat alguns usuaris, que lamenten que la reducció de freqüències hagi comportat més volum de passatgers als trens en un període especialment sensible per la crisi de la covid-19: «El període de reducció és per augmentar la densitat de passatgers en temps de covid? Qui n´és el responsable? @damiacalvet? @Renfe? @rodalies? @territoricat?», preguntava un passatger ara fa unes setmanes.

De moment, l´únic que és cert és que a partir de demà es recuperarà l´R1 entre Malgrat i Blanes. La companyia ha decidit esperar després del pont perquè aquests dies hi ha hagut obres a Sants que han afectat el recorregut de la línia.