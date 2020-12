Els autors del tiroteig de Riudarenes, que s'enfrontaven a 21 anys, no aniran a presó

Els autors del tiroteig en una caravana que va tenir lloc a Riudarenes el 2018 no aniran a la presó tot i haver reconegut els fets per un pacte entre les parts. La Fiscalia demanava al seu escrit d'acusació provisional penes per a ambdós -pare i fill- de 21 anys de presó perquè consideraven que darrere d'aquest tiroteig premeditat hi havia l'objectiu «de posar fi a la vida de les víctimes». Aquesta versió, però, ahir va caure gràcies a un pacte amb la defensa dels acusats que va rebaixar les peticions a 3 anys de presó que no compliran perquè han indemnitzat les víctimes. La Fiscalia va matisar durant la vista de conformitat que els acusats no pretenien matar les víctimes, sinó «deteriorar la seva integritat». Això va fer caure automàticament el delicte de temptativa d'assassinat que justificava l'elevada petició de pena de l'acusació pública, i va reformular les peticions de pena, pels delictes de lesions amb instrument perillós, un delicte de maltractament d'obra i dos delictes de tinença il·lícita d'armes, ja que les pistoles que duien no tenien permís d'ús. Tot plegat suma 3 anys de presó per ambdós acusats, i un d'ells també haurà de fer front a una multa de 480 euros. Amb tot, l'acusació pública també ha reconegut un atenuant de reparació del dany, fet que ha motivat un acord entre les parts per anul·lar l'ingrés a presó, sempre que els autors no tornin a cometre cap classe de delicte durant 5 anys i no s'acostin a les víctimes en un radi de 500 metres ni intentin posar-se en contacte amb ells.



Un mòbil que no s'ha esclarit

L'acusació pública no ha donat per esclarits els motius que van motivar els dos acusats a disparar catorze trets contra una caravana situada dins d'una finca de la urbanització de Can Fornaca, on sabien que s'atrinxerava la víctima. Segons la Fiscalia, durant l'atac els assaltants cridaven «torna'ns el que ens deus!». En tot cas, durant la investigació, diverses fonts policials van indicar que el mòbil seria una revenja de drogues. Segons aquesta versió, la víctima hauria treballat amb els autors del tiroteig en una plantació de marihuana.

Durant l'atac, que va tenir lloc a una finca on la víctima vivia amb la parella i els pares de la noia, l'afectat va rebre una ferida a l'esquena provocada pel fregament d'una bala. El pare de la noia també va rebre una ferida al peu mentre intentava protegir la seva filla. Els fets van tenir lloc el 7 de juny de 2018 a la urbanització Can Fornaca. Els dos autors van estar un mes en presó provisional, i l'home que buscaven va ser detingut perquè tenia una ordre judicial.