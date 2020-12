L'exsecretària d'Amer haurà de tornar 26.822 euros malversats a l'Ajuntament

L'exsecretària d'Amer ha admès que l'any 2009 va malversar més de 26.800 euros públics per pagar un deute personal amb el Tribunal de Comptes. Un jurat popular de la secció quarta de l'Audiència de Girona l'havia de jutjar ahir per malversar diners públics, però finalment la seva defensa i les acusacions van arribar a un acord que ha evitat tres dies de judici amb jurat popular.

La processada va admetre haver sostret 26.822,26 euros de l'Ajuntament per pagar un deute privat i va acordar amb l'acusació particular exercida pel consistori d'Amer una reducció de la pena a la qual la Fiscalia ha donat el vistiplau. L'acord preveu dos anys de presó -el fiscal ha reconegut un atenuant pel temps transcorregut des dels fets- que l'acusada no haurà de complir sempre que es comprometi a pagar a terminis la quantitat sostreta de l'erari públic municipal. Tampoc podrà exercir cap càrrec públic durant sis anys. La sentència és ferma perquè les parts han renunciat a recórrer.

Al seu escrit d'acusació provisional, la Fiscalia demanava 4 anys de presó per l'exsecretària, ja que considerava que el 20 de juliol de 2009, exercint de secretària interventora de l'Ajuntament, aquesta va «abusar del seu càrrec públic per obtenir un benefici econòmic personal desviant il·lícitament fons públics municipals per satisfer deutes personals». Concretament, per pagar un deute contret amb el Tribunal de Comptes l'any 2005.

El procediment judicial va arrencar l'any 2014 gràcies a una querella interposada per l'Ajuntament d'Amer contra l'exsecretària després d'un estudi econòmic que va revelar diverses irregularitats en la comptabilitat municipal. Concretament hi havia dues sortides de 15.221,35 euros i d'11.589,91 euros pagades des de l'Ajuntament al Tribunal de Comptes a càrrec de l'acusada que no van ser justificades.

Va ser l'equip de govern qui va demanar l'estudi econòmic, les conclusions del qual van revelar els primers indicis de les irregularitats comeses per l'exsecretària, i van posar sobre la taula que l'Ajuntament tenia una situació comptable poc transparent. L'informe parla de «dificultats per trobar documentació dels exercicis entre el 2008 i el 2012», i retreu que «en molts casos ha trobat a faltar documentació relativa a pagaments, decrets d'alcaldia i concursos».

Un deute contret fa 15 anys

El deute amb el Tribunal de Comptes el va contreure després de demandar l'any 2000 a diversos membres del govern i retirar cinc anys després la denúncia, quan el cas estava a punt d'arribar a judici. Això va motivar que el Tribunal considerés que va actuar de «mala fe» i li imposés el pagament dels costos del procediment, que pujaven a 26.822,26 euros.

Després d'anys i de diversos requeriments de pagament frustrats, l'any 2009 el tribunal va emetre una ordre d'embargament del seu habitatge i de la part proporcional del seu sou. Va ser llavors quan l'exsecretària va pagar el deute amb diners públics, amb una actuació que segons les acusacions va ser contrària a la «diligència que se li exigia com a dipositària i responsable de custodiar la documentació comptable de l'Ajuntament d'Amer».



Un «bon acord»

L'advocat de l'acusació particular, Manel Mir, i el fiscal del cas, Enrique Barata, van mostrar-se satisfets per l'acord. Mir va destacar que «hem aconseguit lligar com es retornaran els diners malversats», mentre que Barata va explicar que si no s'hagués arribat a un acord, en cas de condemna l'acusada hauria d'haver entrat a presó per la quantitat malversada.