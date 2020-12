Absolts els tres acusats de fer esclatar un caixer amb explosius a Riudellots de la Selva

L'Audiència de Girona ha absolt els tres acusats de fer esclatar un caixer de Riudellots de la Selva el 25 de juny del 2016. La sentència recull que cap a les dues de la matinada un grup d'assaltants van anar fins a Banc Popular situat al carrer Acàcies i, utilitzant la tècnica coneguda com a 'plof kraak', van col·locar una cànula a través de la qual van introduir gas inflamable (acetilè i acetona) i un cable elèctric als expenedors de diners i van provocar una deflagració per accedir als diners. Els lladres es van endur 7.200 euros i van causar estralls per valor d'11.500 euros a la sucursal. El tribunal, però, conclou que no hi ha proves que acreditin que els tres acusats d'haver perpetrat aquest robatoris fossin els autors dels fets.

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar un total de vuit acusats per la seva suposada implicació en delictes contra el patrimoni, com fer esclatar amb explosius el caixer de Riudellots de la Selva i cometre diversos robatoris a les comarques del Gironès i de la Selva entre els anys 2016 i 2017. Segons la fiscalia, quatre dels acusats van organitzar un entramat criminal per perpetrar els robatoris i, per dur-los a terme, contactaven amb "persones alienes" a l'organització per cometre els robatoris i dificultar que els atrapessin.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Víctor Correas, conclou que no hi ha proves per atribuir a tres dels acusats l'assalt a la sucursal del Banc Popular de Riudellots. La resolució recull que "un grup de persones no identificades" van introduir gas inflamable als expenedors de diners i el van fer esclatar però remarca que "de la prova practicada, no ha quedat acreditat que els acusats participessin en la comissió dels fets".

Al judici, els tres processats representants pels advocats Samuel García-Quintas, Laura Amor i Abel Lillo, van negar la participació en cap robatori. El tribunal exposa que les gravacions de les càmeres de seguretat de l'oficina "no permeten identificar els assaltants", no es van localitzar empremtes dactilars amb valors identificatiu ni ADN i cap dels testimonis els van poder identificar.

La fiscalia acusava un dels presumptes assaltants de Riudellots d'haver-se conxorxat amb tres processats més per intentar volar un caixer del Banc Santander situat al carrer Martí i Pujol de Badalona la matinada del 15 de setembre del 2016. Segons la sentència, els lladres volien utilitzar el mètode del 'plof kraak' però van acabar fugint abans de cometre el robatori perquè la policia els va enxampar en plena feina.

El suposat líder de la trama i dos dels acusats també s'enfrontaven a una condemna per tinença d'explosius. L'Audiència també els absol d'aquest delictes i conclou que "no ha quedat acreditat que hagin tingut en el seu poder bombones d'acetona i acetilè, ni que juntament amb mistos, escalfadors, tubs i altres elements, hagin format artefactes explosius capaços de provocar danys de consideració al lloc on s'accionessin i fortes lesions a les persones que es trobessin al voltant".

Dels vuits acusats, finalment l'Audiència de Girona en condemna a tres (un d'ells dels acusats dels robatoris amb explosius però absolt d'aquests cops per falta de proves) i descarta l'existència d'un grup criminal entre ells. De fet, apunta que "els fets declarats provats no excedeixen de la simple codelinqüència".

A dos d'ells, els condemna per un delicte continuat de robatori amb força en casa habitada per assaltar tres domicilis de Lloret de Mar plegats i, un d'ell, més cases de Santa Susanna i Santa Coloma de Farners. A un dels lladres i a una dona també els condemnen per un delicte de falsedat documental per haver falsificat visats del passaport.

A la dona li imposa 6 mesos de presó i 1.080 euros de multa per la falsedat documental, al condemnat per falsificar documents i per un delicte continuat de robatori li imposen 4 anys i mig de presó i 1.080 euros de multa i la pena per a l'altre lladre és de 5 anys de presó perquè li aprecien una agreujant de reincidència.