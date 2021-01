Blanes prorroga el contracte del transport públic per vuitena vegada

Com ve sent una tradició, el darrer ple municipal de l'any a Blanes aprova una nova pròrroga del contracte de transport públic en benefici de Circuitos Ruri. El municipi fa anys que passa pel mateix periple d'ençà que va finalitzar la concessió a l'empresa Transports Pujol i Pujol l'any 2013.

Primer, el govern socialista de Josep Marigó al·legava que s'allargava el servei dos anys (2013-2015) amb l'objectiu de mancomunar-lo amb el transport de Lloret de Mar, on, altre cop Pujol i Pujol tenia un contracte de 50 anys de durada que va finalitzar el 2015. Però passat aquell any, no es va realitzar la unificació del servei perquè s'hauria d'haver delegat la competència a la Generalitat, ja que passava a ser transport interurbà. En aquell moment, novament, la coalició formada per socialistes i convergents va decidir prorrogar per tercera vegada el contracte fins al 2016.

Aleshores, els republicans es van sumar a l'equip de govern i el regidor de mobilitat, Albert Sanz, va reconèixer que la consulta de l'allargament de la C-32 li va impedir preparar la licitació. Sanz va dir en aquell moment que el transport era «deficient» i que es treballaria per enllestir-ho el 2017.

El 2017 va transcórrer però el concurs del transport va seguir encallat i l'Ajuntament va aprovar prorrogar-lo fins al 2018. En aquell moment, la justificació del govern va ser que s'havia començat a elaborar un pla de mobilitat que havia d'estar enllestit aquell mateix any. Malauradament, va ser un curs polític mogut, ja que es va trencar l'equip de govern amb la marxa dels convergents i els republicans, que van deixar sols els socialistes. El resultat de tot plegat: cinquena pròrroga.

Aquell mateix any, Transports Pujol i Pujol va ser absorbida pel grup Moventis –una empresa familiar milionària fundada l'any 1923 i que també es dedica al sector de l'automoció–, qui ha delegat el servei a Circuitos Ruri SL. Encara avui, però, Transports Pujol i Pujol es defineix en la seva pàgina web com «l'empresa de transport de passatgers per carretera més gran de Girona, amb més de 160 vehicles al seu servei i més de 65 anys d'experiència».

La sisena pròrroga, aleshores sota les competències de la regidora Pepa Celaya (PSC) es va fer el 21 de desembre del 2018. Posteriorment, el gener del 2019, l'anterior equip de govern es va reunir per encarregar un pla de mobilitat, tot i que va quedar enfangat per les eleccions municipals del juny.

Enguany, la prorroga serà per dos anys, ja que l'equip de govern vincula la nova concessió al Pla de Mobilitat Sostenible aprovat l'estiu passat, i que haurà de definir el model de transport públic urbà del municipi. Com que el termini d'execució del pla és de 20 mesos, no serà possible adjudicar la nova concessió fins al 2022.

La nova pròrroga, aprovada en el ple municipal de dimecres es va aprovar amb 16 vots a favor: 10 de l'Equip de Govern (ERC i BECP), 5 del PSC i 1 del regidor no adscrit. Per la seva banda, JxB i Cs es van abstenir.

Un altre dels temes destacats del darrer ple de l'any 2020 va ser l'aprovació definitiva dels pressupostos de 2021. L'anterior ple del 26 de novembre en va aprovar amb caràcter inicial els pressupostos municipals 2021, quantificats en 52,198 milions d'euros.

Abans de tractar aquest punt, l'ordre del dia, el ple també va aprovar una modificació dels pressupostos de 2020. En aquesta cas tenia a veure amb les actuacions que es van haver d'autoritzar per urgència a principis d'aquest any a conseqüència dels desperfectes ocasionats pel Temporal Glòria a la xarxa d'abastament d'aigua potable. La modificació es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics del plenari.