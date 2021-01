La Policia Local aixeca 823 actes COVID en dos mesos a Blanes

La Policia Local de Blanes realitza controls periòdics des del passat 30 d'octubre tant a peu de carretera com a l'interior del municipi, per vetllar pel compliment de les mesures de seguretat covid dictades pel Govern de la Generalitat. Des que es van incrementar els controls, coincidint amb la segona onada de la pandèmia, el cos de seguretat municipal ha realitzat controls periòdics de vehicles a les carreteres d'accés a la vila, sense abaixar la guàrdia al nucli urbà.

En els controls a peu de carretera s'han arribat a identificar gairebé 7.000 vehicles, més concretament, des del 30 d'octubre fins al passat diumenge 3 de gener, la xifra s'eleva als 7.744 vehicles. Per la seva banda, pel que fa a les actes A-79 que s'aixequen per haver incomplert alguna de les mesures de seguretat per prevenir l'expansió de la covid, ha fet un total de 823 denúncies.

Del total de 827 denúncies imposades, 21 han prescrit a establiments que incomplien l'aforament màxim permès o bé l'horari en què podien estar treballant en relació amb les mesures covid. La majoria d'actes han estat imposades a bars i restaurants, però també s'hi compta un local d'estètica i un de queviures. En el primer cas s'estava superant l'aforament, i en el segon també s'hi afegia que estaven consumint menjar a l'interior del local.

Un altre motiu de sanció ha estat que no es respectaven les distàncies de seguretat entre taula i taula en el cas de bars i restaurants.