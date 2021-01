Dulsat (PDeCAT) defensa l'ampliació de la C-32 fins a Lloret

El cap de llista del PDeCAT per Girona, Jaume Dulsat, va defensar ahir l'allargament de la C-32 fins a Lloret de Mar, municipi del qual és alcalde. Dulsat va defensar que es tracta d'una infraestructura «vital» per al territori, que ja «ha de donar servei als més de 85.000 habitants que resideixen tot l'any» a la Selva marítima, així com a l'1,3 milions de turistes que visiten Lloret cada any. El cap de llista del PDeCAT va recordar que el projecte ha tingut en compte diferents alternatives de traçat, amb l'objectiu de generar un menor impacte ambiental i reduir els temps de desplaçaments entre els municipis de la zona. Dulsat, en canvi, va denunciar la posició de JxCat respecte al projecte, que considera «incongruent i irresponsable».

«Incongruent i irresponsable»

Segons Dulsat, és incongruent perquè «mentre des del Departament de Territori i Sostenibilitat es treballa perquè la C-32 arribi a Lloret, els grups municipals de Junts a Blanes i Tossa voten mocions per frenar la seva ampliació». D'altra banda, Dulsat va remarcar també que és «una postura irresponsable perquè s'està deixant la segona destinació turística de Catalunya, amb 30.000 places hoteleres i més de cinc milions de pernoctacions anuals, sense una connexió directa a una via ràpida».

D'aquesta manera, Dulsat manté la posició que ja havia tingut fins ara com a alcalde, malgrat que la C-32, fins ara, ha tingut una forta oposició al territori.