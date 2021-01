Administren la segona dosi de la vacuna a una àvia de 105 anys d'Arbúcies

Una àvia de 105 anys d'Arbúcies (Selva), Trinitat Rosell, ha rebut aquest divendres al matí la segona dosi de la vacuna contra la covid-19. Ara fa unes setmanes ja li van administrar la primera dosi de la farmacèutica Pfizer. La Trini ha estat acompanyada per una de les seves tres filles mentre rebia la injecció que li donarà immunitat davant del virus. Rosell ha recordat que durant la grip espanyola de 1918 es van morir tres dels seus germans i ha comparat la situació sanitària amb l'actual. Per això ha demanat a la població que es vacuni tan ràpid com sigui possible "perquè això acabi aviat".

Trini Rosell fa dotze anys que es resident del centre Germanes Hospitalàries de la Santa Creu. L'anciana ha afirmat que el primer que farà quan s'acabi la pandèmia és "un dinar amb tota la família, fer un got de vi amb gasosa i un vermut".

