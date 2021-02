Aspronis de Blanes insereix 34 persones en risc d'exclusió

El Servei d'Inserció Laboral (SIL) de la Fundació ASPRONIS va tancar l'any 2020 amb la inserció de 34 persones en risc d'exclusió en empreses de la Selva i el nord del Maresme. Un nombre que la fundació descriu de «més que satisfactori» tenint en compte que la pandèmia de la covid-19 ha fet minvar el nombre d'ofertes i que moltes empreses han hagut de reduir les seves plantilles. Les insercions han estat en sectors diversos: onze en indústria, set en serveis, cinc en comerç, cinc en neteja, quatre en hostaleria i dos en administració. Segons afirma Aspronis, el nombre total d'insercions és només dues xifres menor respecte a les aconseguides al 2019, quan van ser 36 les persones en situació de vulnerabilitat que el SIL va inserir al mercat laboral.

Pel que fa a l'àrea de formació del SIL, com a Punt Formatiu Incorpora, durant el 2020 ha impartit 488 hores lectives, tot i que moltes s'han hagut d'adaptar a les circumstàncies amb format a distància: classes en línia, gravacions, seguiment per videoconferència o telefònic, etc. Una de les formacions va ser la d'Auxiliar d'Hostaleria, amb 180 hores lectives, que concretament no van poder realitzar les hores de pràctiques pel tancament o baixada d'activitat del sector. En canvi, les persones que es van formar com a Personal de Supermercat, amb un total de 280 hores, sí que van poder realitzar les pràctiques en grans establiments de la zona. D'altra banda, el SIL realitzar un curs de 28 hores en desinfecció i prevenció de Covid-19 per a un perfil laboral de gran demanda aquests darrers mesos.