Sant Hilari destinarà 50.000 euros als Pressupostos Participatius 2021

Per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm posa en marxa els Pressupostos Participatius i hi destinarà, com en l'edició passada, 50.000 euros. Fins al 15 de març la ciutadania de Sant Hilari podrà enviar les seves propostes a través del web. A partir del 16 de març totes les peticions rebudes seran valorades amb criteris tècnics i econòmics fins al 16 de maig. Finalment, el procés de votacions es farà del 17 de maig al 30 de juny. El consistori valora molt positivament uns Pressupostos Participatius avalats per una alta predisposició ciutadana en la presa de decisions a Sant Hilari. L'any passat van participar 582 persones, fet que suposa un 12,15% de participació.

La proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius del 2020, amb 189 vots, va ser executar el camí per a vianants fins a Cal Sastre. Gràcies a aquesta iniciativa, es va millorar la ruta circular al municipi amb la creació d'un vial elevat d'un metre i mig d'amplada que segueix el voral de la carretera de Villavecchia des del Pla del Vent fins a l'entrada de Cal Sastre.

A més, també es va posar en marxa la tercera proposta més votada, amb 70 vots, que consistia a perfeccionar el control de vehicles al centre del poble. Per això hi han instal·lat un sistema de càmeres amb identificació de vehicles i un semàfor a l'entrada dels carrers Josep Ximeno, Montsolís i de la Font.