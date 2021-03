Breda va recollir 3.475 quilos de menjar en el Gran Recapte d'Aliments

Breda ja ha comptabilitzat la quantitat total d'aliments que es van recollir en la passada edició del Gran Recapte d'Aliments. Es va aconseguir una de les xifres més altes des de l'inici de la campanya al municipi, segons el consistori. Concretament, es van recollir un total de 3.475 quilos d'aliments, 1.300 més que l'any anterior. Uns números molt positius si es té en compte que no es va poder desplegar l'habitual xarxa de voluntaris que recollien els aliments pels centres col·laboradors per tal d'evitar aglomeracions i es van haver de substituir les donacions d'aliments per les donacions monetàries a caixa.

Diversos establiments locals i supermercats van participar en la donació. Concretament, els locals Pròxim, Fruiteria i Celler Jordi Bayés, Forn de pa Costa i Queviures Josepa Salvadó van aportar una quantitat de 1.233 €, corresponent a uns 1.300 quilos d'aliments. D'altra banda, també van participar en la donació els supermercats Condis, SPAR i DIA, que van recaptar un total de 2.471,03 €, corresponents a 2.175 quilos de menjar.