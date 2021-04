Blanes obre l'exposició dels passos i el campament dels Manaies

Blanes (Selva) ha obert aquest migdia l'exposició dels passos i campament dels Manaies, que substitueixen les dues processons de Setmana Santa al municipi. La mostra es podrà visitar fins diumenge a l'església de Santa Maria; això sí, per anar-hi caldrà demanar cita prèvia a través d'un correu electrònic. A la banda esquerra de l'església, on s'han tret les fileres de bancs, hi ha les imatges de la Creu de Plata, el Natzarè, el Sant Crist, la Dolorosa i el Sant Sepulcre. I davant l'altar de la Verge del Roser s'han situat les dues imatges de la processó del diumenge: la Mare de Déu de Pasqua i el Ressuscitat. Diversos grups de voluntaris prenen la temperatura i controlen l'aforament perquè no hi hagi cues ni aglomeracions.

L'exposició d'imatges processionals i el campament dels Manaies substitueixen les dues processons de Setmana Santa a Blanes: la de la Santa Creu del Divendres Sant i la del Ressuscitat de diumenge. Arran de les restriccions per la covid-19, i la prohibició de fer processons arreu de l'Estat, la comissió de processons de la parròquia de Santa Maria va decidir impulsar aquesta alternativa per mantenir viu l'esperit de la Setmana Santa.

L'exposició i el campament es poden visitar des d'aquest migdia i fins diumenge. Avui, tancarà a les sis de la tarda; demà, estarà oberta de les deu del matí a les vuit del vespre, i diumenge només al matí (de deu a dotze del migdia).

L'accés és gratuït, però cal demanar cita prèvia a través d'un correu electrònic (cprocessons@gmail.com) indicant el nom, el dia i la franja horària en què s'hi vol anar. Després, l'organització enviarà un correu de confirmació.

A la banda esquerra de l'església de Santa Maria, on s'han tret els bancs, s'hi han instal·lat la Creu de Plata, el Natzarè, el Sant Crist, la Dolorosa i el Sant Sepulcre. D'altra banda, davant l'altar de la Verge del Roser s'hi han situat les dues imatges de la processó del diumenge: la Mare de Déu de Pasqua i el Ressuscitat.

Cinc soldats romans

El recorregut, que comença a la porta principal i la nau de l'església, continua per la porta lateral que dona al pati interior del temple. Aquí, els Manaies de Blanes hi han muntat un campament (amb una tenda, una taula i una balisa d'obstacles) on hi ha cinc armats fent guàrdia. El recorregut de l'exposició es fa en sentit únic i s'acaba sortint per la porta del pati que dona a la plaça de l'Església.

Totes les visites han de respectar les mesures per contenir la covid-19. Per això, grups de voluntaris prenen la temperatura, donen gel hidroalcohòlic i controlen tant el temps d'estada com l'aforament perquè no hi hagi cues ni aglomeracions.