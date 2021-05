Una operació conjunta de Vigilància Duanera i la Policia Nacional ha acabat amb el comís de més de 17.400 productes falsificats en 16 botigues de Lloret de Mar. Uns objectes de marques de reconegut prestigi que estan valorats en més de 850.000 euros.

En total, ambdós cossos policials han detingut 16 persones. A totes se'ls acusa d'un delicte continuat contra la propietat industrial per la comercialització i venda de productes en comerços oberts al públic.

Segons la policia, destaquen entre els milers de productes, joguines formades per peces petites i que no havien passat cap control de qualitat, amb el perill que això suposa per al seu ús infantil.

Les investigacions van començar quan els agents es van assabentar que en diferents establiments comercials de Lloret s'hi estarien emmagatzemant i comercialitzant els productes fraudulents.

Segons avançaven les indagacions, les representacions legals de diverses firmes comercials van denunciar els fets i informaven que en diversos establiments de Lloret s'hi venien productes falsificats de diferents marques, els quals es van localitzar exposats en diversos establiments comercials de l'entramat investigat.

Amb aquesta informació, els agents van identificar els responsables dels basars, als quals constaven diverses ressenyes per la comercialització de productes falsos. Per tot això, la policia va inspeccionar 16 establiments i van certificar que els productes falsificats estaven disposats per a la seva distribució i comercialització il·lícita.

Materialitzaven la falsificació

Una de les coses curioses amb la qual es van trobar els dos cossos policials és que la major part dels productes de marroquineria no estaven muntats. És a dir, els van trobar sense acoblar i d'una banda, hi havia el forniment, és a dir, les xapes que indiquen la marca, i, d'altra banda, les bosses o carteres.

Així doncs, els responsables de la trama, materialitzaven la falsificació en el moment d'executar la venda i, així, podien estar en possessió d'un mostrari per als clients per tal d'emmascarar l'activitat il·lícita. A més, Vigilància Duanera i Policia Nacional durant l'operació també van localitzar dues planxes per a la materialització in situ les falsificacions.

Respecte a altres productes, com les joguines, moltes constaven de peces petites, les quals podien ser perilloses per a l'ús infantil, ja que aquests no havien passat cap control de qualitat.