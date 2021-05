Arbúcies va celebrar ahir la seva tradicional la mostra de Catifes de Flors, comptant amb més de 50 catifes, enguany amb un format més petit. Malgrat no haver-hi concurs, Pere Garriga, alcalde de la localitat, va assegurar que «totes les catifes han guanyat» i va celebrar la «gran» participació dels veïns del poble, qualificant la jornada d’«èxit».

Cada catifa, feta amb flors naturals del Montseny, va comptar amb un grup de 10 persones encarregat de gestionar l’espai, tal com explicava Pere Garriga al Diari de Girona. L’alcalde va qualificar la mostra d’«èxit», ja que es van poder veure més de cinquanta catifes, quan normalment se’n feien unes vint. Això es deu al fet que es va decidir disminuir les proporcions deles catifes per vetllar per les mesures de seguretat relacionades amb el coronavirus, i se’n van poder fer més. L’alcalde va assegurar que des del consistori estan «contents i orgullosos» de la resposta dels veïns.

Cercavila aturada per la pluja

Al vespre, la cercavila va haver-se d’aturar a la meitat per la pluja. Ràpidament, segons va explicar l’alcalde, es va haver de protegir els gegants i els grups de música, i les catifes van quedar malmeses.

Les catifes de flors formen part de la festa de les Enramades d’Arbúcies, declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per mantenir la vuitada de corpus. La festa, que es fa cada dia en un barri diferent del poble, s’inicia aquest dijous dia 3 i s’allarga fins el dimecres 9 de juny.