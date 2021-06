L’Ajuntament de Blanes es marca com a objectiu generar un estalvi de 1.140 milions d’euros el 2040 a través de la Transició Energètica amb l’Energia Solar. Aquest és un dels fronts en què treballa el Pla Estratègic de Transició Energètica que ha presentat l’Ajuntament aquest mes de juny, de la mà d’una consultora especialitzada.

El pla pretén millorar en competitivitat a la ciutat i paral·lelament ha de permetre a l’Ajuntament de Blanes prendre les decisions més adequades per generar les actuacions necessàries que ho facin possible. Segons assegura el consistori, es tracta d’un camí que han de «recórrer plegats l’àmbit públic i el privat, amb accions susceptibles de rebre finançament i subvencions». En aquest cas, l’empresa encarregada del projecte aposta per un model descentralitzat i sostenible amb les branques mediambientals, econòmiques i socials.

La proposta passa perquè en vuit anys, al 2030, s’hagi pogut igualar la producció actual d’energia que necessita Blanes a través de la fotovoltaica. Anant més enllà, però, l’objectiu a consolidar seria que 10 anys més tard, al 2040, s’hagi aconseguit un plus solidari pel conjunt de Catalunya a través de la producció local. Des de l’Ajuntament manifesten que han estudiat les actuals dades de què es disposa per assolir aquesta fita, i s’ha fet una «projecció realista» del que cal fer per desterrar l’energia per carboni a través de la utilització de l’energia solar. Concretament aposten pel Model de Diamant de Competitivitat Energètica, d’autogeneració i autoconsum.

El Pla Estratègic de Transició Energètica culminarà al setembre amb l’elaboració del Pla d’Accions, amb el Sistema de Gestió, la Inversió necessària, l’Acceleració d’Accions, així com la Comunicació i Difusió per implementar-ho.