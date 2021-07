Blanes acull a partir d'avui i fins el 8 de juliol una Campanya de Donació de Sang Extraordinària, la primera de tot l'estiu. Aquesta té lloc al Passeig del Mar, a l’alçada del Carrer Ample, on s'hi ubiquen les campanyes extraordinàries durant l’estiu. Ara bé, a diferència del què solia ser habitual, aquest cop no es faran a dins el conegut autobús del Banc de Sang, sinó que es faran -igual que aquests dos darrers anys- en sengles carpes proveïdes d’aire condicionat.

Per tal de no coincidir amb les altes temperatures del matí les extraccions es concentraran des de les 17 fins a les 21:30 hores de la nit ininterrompudament. Com ja és costum, per poder-hi participar cal demanar cita prèvia a través del web, www.donarsang.gencat.cat, tot i que qui s’hi acosti sense tenir cita prèvia i vulgui donar-ne, també podrà fer la seva corresponent donació voluntària.

A les tres jornades, igual que totes les campanyes que es porten fent des de fa un any i mig, s’apliquen les corresponents mesures de seguretat sanitàries per prevenir l’expansió de la pandèmia. En la darrera campanya que va tenir lloc a finals de juny van participar-hi prop de 300 persones, una xifra molt ben valorada des de l’organització, que sempre assenyala Blanes com la població del territori gironí on més bons resultats s’assoleixen.

Crida a la participació de la ciutadania

Aquests dies el Banc de Sang està fent una crida en especial a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, que continuen sent necessàries pels pacients dels hospitals un cop superat l’estat d’alarma. Amb la reducció dels contagis i malalts als centres sanitaris s’han reactivat les operacions i tractaments que es van haver d’ajornar durant aquests darrers mesos.