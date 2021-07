Lloret de Mar va posar en marxa el dijous passat 1 de juliol el seu programa de dinamització de platges a les dues platges principals de la vila, Lloret i Fenals, amb una proposta d’activitats gratuïtes de què es podrà gaudir durant tot l’estiu.

El programa inclou l’espai infantil del miniclub (que a Lloret es complementa amb un servei de biblioplatja i un espai nadó), les activitats dirigides que es fan cada matí a les dues platges i les activitats esportives que es poden practicar cada tarda a la platja de Lloret en un espai habilitat. A més a més, aquest any es repeteixen les activitats de ioga que tant d’èxit van tenir la temporada passada i que es fan a les dues platges per a adults i també en sessions específiques per a famílies. També, durant la temporada d’estiu, es faran quatre sessions dirigides a pares i mares, on es tractaran temes de prevenció i alimentació infantil, a càrrec d’una professional titulada.

Activitats de descoberta de natura

Coincidint amb l’inici del mes de juliol, també s’han ampliat les activitats de descoberta de la natura que proposa el programa Lloret Nature Summer a la platja de Fenals. Des de mitjans de juny es podien fer durant els caps de setmana unes nedades guiades per la ruta de mar i sortides d’immersió lleugera en família amb un cost de 2 euros per persona. Des d’ara, les sortides d’immersió lleugera també es poden practicar entre setmana juntament amb unes noves propostes de paddle surf i paddle ioga que es podran fer els dimarts i dijous al matí amb un preu de 5 euros per persona.

En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme: “Aquesta temporada seguim apostant per oferir als nostres visitants activitats a l’aire lliure perquè descobreixin i gaudeixin del nostre entorn natural i de les nostres platges. Sempre intentem oferir novetats per adaptar-nos a les peticions i necessitats que detectem i enguany proposem unes sortides de paddle surf i paddle ioga que esperem que siguin molt ben rebudes”.

Nou punt d'informació

Les activitats de dinamització de platges i del Lloret Nature Summer es coordinen des de Lloret Turisme, complementant així el servei d’atenció al visitant habitual. Keegan explica que: “Amb l’inici de la temporada alta també hem reforçat el servei d’atenció al visitant posant en funcionament el punt d’informació a la platja de Fenals que complementa les tres oficines que tenim habitualment obertes i el servei d’informadors turístics a les platges que tenim en marxa des de mitjans de juny”.