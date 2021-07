Els Bombers van apagar ahir un foc declarat a dos quarts de tres al número 69 del carrer Girona de Vidreres.

L’incendi es va originar al fals sostre de l’últim pis, on hi havia la instal·lació elèctrica, que ha quedat cremada. Els veïns de tot el bloc van haver de ser desallotjats fins a les 16.15 hores, quan els efectius van haver apagat el foc. No hi va haver ferits. Fins al lloc també van traslladar-s’hi efectius de la Policia Local i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).