El curs escolar 2021/2022 arribarà a Hostalric amb una gran novetat sota el braç. I és que l’escola Mare de Déu dels Socors i l’escola bressol El Patufet comptaran a partir del pròxim mes de setembre amb un nou servei de menjador prestat per Bo i Sa Servei d’Àpats SL, empresa adjudicatària del nou contracte del servei de menjador i monitoratge de l’escola Mare de Déu dels Socors i del servei d’àpats de l’escola bressol El Patufet.

Per primera vegada el nou servei de menjador i monitoratge de l’escola Mare de Déu dels Socors estarà gestionat directament per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del centre.

En aquest sentit, Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, destaca la feina liderada per l’AFA i explica que «amb aquest nou contracte es dona compliment a una demanda llargament reivindicada per la comunitat educativa d’ambdós centres, que el curs vinent comptarà amb un servei de menjador òptim, ecològic i de proximitat». Per la seva part, Anna Noguera, regidora d’Infància i Joventut, defensa que «han estat mesos de molt treball per part de l’AFA −amb la col·laboració i el suport de l’Ajuntament− per aconseguir aquest nou servei que estem convençuts que donarà resposta a les necessitats dels infants i de les famílies».

En la mateixa línia, l’AFA, explica que estan «expectants, perquè és una novetat per a nosaltres, però esperem que el servei millori. Portàvem dos anys al darrere treballant en aquest nou contracte i per fi ho hem aconseguit».

El nou servei de menjador oferirà als alumnes de l’escola Mare de Déu dels Socors i de l’escola bressol El Patufet menús diaris amb aliments frescs, de proximitat i ecològics. A més, en el cas de l’escola Mare de Déu dels Socors aquest servei de menjador també es complementarà al llarg del curs amb un pla de formació i acompanyament al monitoratge i amb un pla d’educació en el lleure amb l’objectiu d’incentivar entre els infants i joves l’ús i el coneixement de la llengua anglesa o la igualtat de gènere, entre d’altres aspectes.