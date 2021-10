La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un repartidor de menjar a domicili acusat de violar un menor al portal de l’edifici on vivia a Santa Coloma de Farners. Segons assegura la fiscalia, els fets van tenir lloc el 7 de juny de l’any passat quan l’acusat va entregar la comanda que la víctima, que en aquell moment tenia 16 anys, va demanar-li per telèfon.

Només es coneixien d’haver-se vist algunes vegades al local on l’acusat treballava, i la comanda va arribar cap a quarts de dotze del vespre, segons sosté la fiscalia. Com que l’edifici on viuen no té intèrfon, va baixar a buscar la comanda al portal. L’acusat l’esperava a fora. Després de recollir el menjar i pagar-lo, segons va relatar la víctima durant el judici, el menor va intentar tancar la porta, però l’acusat va impedir-li-ho, i va proposar-li de quedar quan acabés de treballar. Davant la negativa de la víctima va començar a fer-li tocaments.

La víctima va explicar que va poder evitar que l’acusat el penetrés, però que el va obligar a fer-li una fel·lació.

Va denunciar els fets tres dies després. «Estava en xoc i tenir por de denunciar, no em decidia», va expressar la víctima, quan li van preguntar per aquest lapse de temps que havia trigat.

De fet, va ser una llavors amiga seva que li va insistir perquè fes el pas de denunciar. Va ser la primera persona a qui la víctima li va explicar, aquella mateixa nit, i segons va precisar la noia a preguntes de la defensa, no tenia clar si els fets havien ocorregut realment perquè el menor havia explicat diverses versions dels fets.

L’acusat, per la seva banda, va negar el relat del menor i va assegurar que va ser ell qui va començar a fer-li tocaments un cop va haver-li entregat el menjar al portal de l’edifici. «A fora plovia i em deia que em quedés més estona, però jo me’l vaig treure de sobre», va explicar.

La fiscalia demana 10 anys de presó per l’acusat per un delicte de violació i una indemnització de 6.000 euros. A més, demana que no es pugui acostar ni comunicar amb la víctima durant 14 anys. La defensa nega els fets i demana l’absolució del processat. El cas ha quedat vist per a sentència.