La Comunitat de Propietaris Nostra Senyora del Vilar, que ha complert els 60 anys d’ençà de la seva creació. Situat al no menys emblemàtic barri d’Els Pins –a tocar de la platja de S’Abanell- aquesta comunitat se la coneix a la vila on comença la Costa Brava de manera molt més popular com les «Cases Barates».

Commemoren que l’octubre de l’any 1961 –ara ha fet 60 anys- es van lliurar les claus als primers ocupants d’aquests habitatges, dissenyats pel conegut arquitecte Ignasi Bosch i Reitg (Girona, 1910-1985), qui també és l’autor d’un altre popular veïnat gironí: el Grup Sant Narcís de Girona, amb el que guarda similituds.

El Bar-Restaurant S’Abanell, conegut antigament com la Llar del Productor, va acollir l’últim dissabte d’octubre i el primer de novembre, dos berenars de germanor per celebrar l’efemèride amb els veïns.

El complex de les «Cases Barate», va incloure com a innovació el sistema constructiu emprat. Combinava la senzillesa de materials amb la utilització de l’aixecament d’estructures basades en la volta catalana o volta bufada, que permetia estalviar l’ús de bigues de ferro.

Es va construir al mig d’una extensa pineda, a l’espai que i havia entre les naus de la fàbrica de cuirs de Can Sicra i el Park. L’onada migratòria que anava arribant a Blanes –majoritàriament, mà d’obra per a l’empresa SAFA, actualment Nylstar- va provocar greus problemes de manca d’habitatge. Obrers i tècnics de la SAFA, famílies nombroses i gent pròxima al règim franquista van ser els beneficiaris d’alguns dels més de 200 habitatges que s’hi van construir.