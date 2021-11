El president d'Hipra, David Nogareda, ha assegurat que si la nova variant sud-africana, coneguda com a òmicron, acaba sent la predominant la companyia només necessitaria uns quatre mesos per modificar la seva vacuna. Segons ha explicat Nogareda durant la Trobada d'Economia de s'Agaró, la vacuna d'Hipra és un dímer que pot fer front a dues variants. "Segueix sense ser un miracle, però és una bona eina", ha dit Nogareda, que ha participat en la sessió 'Projectes per a un nou model econòmic' amb el president d'Enagàs, Antoni Llardén. El màxim responsable de la gasística ha descartat que l'Estat pugui patir una gran apagada. "Hi ha una potència elèctrica instal·lada 2,5 vegades la potència del dia que es necessita més energia", ha comentat.

Nogareda ha assenyalat, però, que primer cal veure quin abast té i si arribarà o no fins aquí la nova variant coneguda avui i detectada a Sud-àfrica. "De variants n'hi ha de molts tipus", ha afegit el president de la companyia, que ha recordat com primer va aparèixer la primera variant a Wuhan i després d'altres com la Delta i la Delta plus.

Així mateix, Nogareda ha reiterat que tenen una producció estimada de 600 milions de dosis però que "si fos necessari" l'empresa s'està preparant per produir-ne fins a 1.200 milions per al 2023. El directiu de la companyia amb seu a Amer també explicat que la vacuna contra la covid es troba actualment a la fase IIb i que al entraria en la fase III. "Si l'Ema autoritza la vacuna, a finals del primer trimestre del 2022 esperem sortir al mercat a Europa i al món", ha anunciat.

En la mateixa sessió, el president d'Enagàs, Antoni Llardén, ha descartat que l'Estat pugui patir una gran apagada davant el temor de les darreres setmanes. En aquest sentit, ha garantit que Espanya disposa d'una potència elèctrica instal·lada de 2,5 vegades la potència del dia que es necessita més energia.

"Les grans companyies tenen o escolli i hi ha renovable de vent, d'aigua, de sol i evidentment de nuclear. I després, qui arriba últim és el gas qui fa de vertader exèrcit d'emergència tots els dies de l'any. HI ha totes les mesures preses per evitar un zero elèctric", ha remarcat. Llardén ha explicat que la UE els fa preveure un escenari advers preveient el dia més fred de l'any, que sigui laborable i que hagi fallat l'entrada principal al sistema", ha afegit.

A tot això, també cal tenir en compte que s'han fet dues subhastes extraordinàries perquè puguin desembarcar més vaixells carregats amb gas, fins als 350 bucs a l'any, és a dir, pràcticament un al dia.

Llardén també ha afirmat que l'objectiu d'arribar a un 50% d'electrificació el 2050 és "quasi impossible" i ha comentat que serà necessari tenir en compte "altres vectors elèctrics". Ha apuntat, per exemple, a un "període de transició on els combustibles fòssils puguin continuar".

Per la seva banda, el president de Cellnex, Tobías Martínez, ha ressaltat la impotència de la digitalització, de la qual ha dit que seria "imprescindible" per a la transició energètica així com en les grans ciutats, que cada vegada creixen més en detriment de les zones més despoblades. En aquest sentit, ha deixat clar que sense digitalització "és molt difícil gestionar la mobilitat".

La sessió, en el marc de la XXVI Trobada d'Economia de s'Agaró, també ha comptat amb el conseller delegat d'Agbar, Felipe Campos, i el director de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol.