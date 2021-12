La campanya de vacunació de la grip finalitza aquest divendres 3 de desembre a Lloret de Mar (Selva), que s'ha fet durant l'últim mes al local del Puntet. Es tracta d'un equipament cedit per l'ajuntament durant aquest mes. La campanya s'ha centrat especialment a majors de 60 anys, persones amb malalties cròniques o col·lectius de risc, dones embarassades, personal sanitari i infants amb antecedents de prematuritat. El local cedit per l'Ajuntament de Lloret ha permès alliberar la pressió dels CAP de Lloret de Mar i també reduir el risc de contagi per covid-19 en aquests espais sanitaris.