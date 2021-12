Dues persones han mort aquest diumenge al matí en caure amb el cotxe en una riera de Sils (Selva). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 08.21 hores a tocar del polígon industrial de l'antiga paperera. Segons les primeres informacions, el cotxe anava per un camí de la zona, ha sortit de la via en un pas inundable i ha quedat bolcat de cap per avall dins la riera de Vallcanera.

Les dues víctimes mortals serien dos homes joves. Els cossos han estat rescatats per la unitat subaquàtica dels Bombers de la Generalitat. Tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i diverses patrulles de la Policia Local de Sils també es troben a la zona de l'accident.