La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat l'atac «feixista» que va patir la nova seu de l'oficina d'Igualtat de Lloret de Mar (Selva). La setmana passada, algú va pintar un insult i una esvàstica a la porta i va ratllar la placa que identifica l'oficina. «Aquestes agressions s'han d'erradicar del tot i no poden tenir cap mena d'espai; no ens aturaran, tot al contrari», ha subratllat la consellera, que avui ha inaugurat l'equipament. Verge ha dit que atacs com el de Lloret «emfatitzen encara més l'aposta ferma i decidida» del Govern per les polítiques feministes i LGTBIQ+. Tània Verge també ha subratllat la importància d'espais com el de Lloret, perquè són els que impulsen «la transformació feminista» al territori.

La nova seu de la regidoria d'Igualtat de Lloret està situada a Es Tint, al carreró de Sant Miquel. Aquí és on equips especialitzats atenen les dones que han patit violència masclista i també s'ofereix suport i acompanyament al col·lectiu LGTBIQ+. Dimarts de la setmana passada, van ratllar amb pintura negra la placa de l'oficina i van fer grafits a la porta i la façana: hi van escriure un insult i hi van dibuixar l'esvàstica nazi. Aquest matí, la consellera d'Igualtat i Feminismes ha anat a Lloret per mostrar el suport del Govern al consistori (que ja ha denunciat els fets a la policia) i condemnar l'atac. «Aquestes agressions feixistes, que no són representatives ni del municipi ni del país, han de ser erradicades; no poden tenir cap mena d'espai», ha afirmat Tània Verge. La consellera ha dit que atacs com el de Lloret «no ens aturaran, al contrari», perquè allò que en realitat fan és «emfatitzar encara més l'aposta ferma i decidida per les polítiques feministes, LGTBIQ+ i antiracistes» que porta a terme el Govern. La consellera ha definit la nova oficina d'Igualtat com «un espai de drets» i ha recordat que, precisament, des del Departament treballen amb els municipis per «teixir aliances» i impulsar «polítiques que permetin la transformació feminista». «I espais com aquest, que es troben al conjunt del territori, són els que permeten traduir en l'àmbit pràctic aquestes polítiques que canvien la vida de la gent».

Pla de treball

Per últim, Tània Verge ha recordat que des de la conselleria d'Igualtats i Feminismes han impulsat un pla de treball per combatre les discriminacions. Amb accions que impliquen combatre les 'fake news', empoderar les entitats, impulsar campanyes de sensibilització cap a la ciutadania o acompanyar tothom qui ho necessiti. «Cal recordar també que el servei d'atenció integral a persones LGTBI+ els fa acompanyament en cas que calgui interposar una denúncia penal perquè han patit una agressió», ha dit la consellera. «Però sobretot, també tracta aquelles discriminacions més quotidianes, que segueix patint el col·lectiu, amb l'objectiu d'impulsar polítiques reparadores i de transformació», ha conclòs.