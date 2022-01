Les obres per reparar els danys provocats pel temporal Gloria al camí dels Ollers a Hostalric ja han finalitzat. Ho va anunciar l’Ajuntament la setmana passada en un comunicat on va xifrar en 231.106,98 euros el cost de les obres. El projecte, que ha estat finançat pel Departament de Presidència de la Generalitat, va començar el maig passat i ha estat executat per Catalana d’Infraestructures i Serveis.

El projecte ha consolidat tot el camí paral·lel al carrer Raval i també s’ha intervingut en el tram del carrer Major. També s’ha canviat la xarxa de clavegueram. Sergi Regàs, regidor d’Espai Públic i Urbanisme, explica que «l’actuació era una reivindicació històrica dels veïns i veïnes de la zona, que veuen resolta així una de les seves principals demandes i peticions fetes al consistori». Precisament, el passat 22 de desembre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el diputat de Suport a entitats locals de la Diputació de Girona, Josep Maria Bagot, van visitar el municipi per veure les obres.