Un cotxe s'ha estimbat en un marge aquest matí mentre conduïa per l'N-II a l'altura de Riudellots. El succés ha tingut lloc quan faltaven deu minuts per les dotze del migdia en el punt quilomètric 705 d'aquesta via en sentit Girona. El vehicle ha sortit de la via i s'ha accidentat en un marge, però el conductor n'ha pogut sortir sol.

Els Bombers de la Generalitat han enviat dues dotacions al lloc dels fets, on també s'hi ha personat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb una ambulància. El conductor ha resultat ferit lleu i ha patit cops a les mans, però no ha calgut fer trasllat hospitalari.