El Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori licitarà aquesta primavera les obres per a millorar l'accessibilitat, pacificar el trànsit i millorar la seguretat viària a la C-63 al seu pas per Vidreres (Selva). Ho ha anunciat aquest dijous el vicepresident, Jordi Puigneró, durant una visita a diversos municipis de la comarca. Aquesta actuació, amb una inversió prevista de més de 3 MEUR, consistirà en la construcció de diverses rotondes i passos per a vianants i la implantació d'un separador de fluxos en una carretera on hi ha nombrosos accessos a urbanitzacions i a espais d'activitats. Es preveu que l'obra comenci a la tardor.

El tram on s’actuarà té una longitud de 3,5 quilòmetres i s'hi preveuen tres noves rotondes, un carril central de gir i la implantació d'un separador central per reforçar els sentits de la circulació i contribuir, així, a reduir el risc de patir un xoc frontal. Aquest separador serà una zona zebrejada central, amb un doble ressalt i una línia de captafars per afavorir la visibilitat. Precisament, la setmana passada els Mossos d'Esquadra i Trànsit van anunciar que intensificaran els controls a la C-63 al seu pas per la comarca de la Selva per frenar-ne l'accidentalitat. Tan sols des de principis d'any hi ha hagut quatre víctimes mortals en aquesta carretera, les mateixes que en tot el 2021. Una sinistralitat que ha posat Mossos i Trànsit en "màxima alerta", dissenyant un pla específic que combinarà els radars mòbils amb l'augment de patrulles -i controls- a peu d'asfalt. Segons informa el Departament en un comunicat, les obres preveuen noves rotondes d'accés a Torrefortuna, Puigventós –es tancarà la rotonda partida actual– i Aiguaviva Park (al quilòmetre 5,7). A més, faran un carril central de gir en la intersecció d'Aiguaviva Park situada al quilòmetre 6,7. En paral·lel, suprimiran els trams d'avançament i els girs a esquerres a la carretera i serviran per millorar altres accessos que quedin amb girs a la dreta, per a facilitar la conducció. D'altra banda, hi haurà nous passos per a vianants a l'entorn dels giratoris de Terrafortuna i d'Aiguaviva Park, amb una tipologia consensuada amb l'ajuntament, i milloraran el ferm, la senyalització horitzontal i vertical i les barreres de seguretat. A Lloret de Mar També a la C-63, al terme de Lloret de Mar, el Departament ha adjudicat recentment les obres per millorar la seguretat viària a l'accés a la urbanització dels Pinars. Els treballs, amb un pressupost de prop de 600.000 euros, començaran el mes que ve. L'actuació consistirà en la millora de la visibilitat i la construcció d'un carril central per a girs a l'esquerra. També facilitaran els canvis de sentit i les incorporacions i sortides a la dreta. L'obra es complementarà amb l'adequació de la senyalització, el drenatge i les barreres de seguretat.