Damià Calvet, president del Port de Barcelona, ha visitat el Far de Tossa de Mar, on es va comprometre a desenvolupar-hi projectes culturals a la comarca i a preservar la costa catalana.

La vista va comptar amb la presència de l’alcalde tossenc, Ramon Gascons, així com d’altres representants municipals com ara la primera tinent d’alcalde, Imma Colom; la regidora Andrea Nadal i el cap del Gabinet de Presidència i Relacions Institucionals del Port, Joan Pere Gómez.

En la trobada es va voler posar en valor el que representen els fars amb l’entrega del capítol de Tossa de «Els fars a vista de dron», un projecte audiovisual que ha iniciat el Port de Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments que tenen un far en el seu territori.

Tal com recorda el consistori, el Far de Tossa, situat a la part més alta de la Vila Vella a uns 60 metres sobre el nivell del mar, va ser inaugurat el 1919. La seva construcció va permetre cobrir les necessitats de senyalització marítima entre les poblacions de Calella i Palamós i va ser dels primers a ser concessionat a un ajuntament.

A la Costa Brava hi ha nou fars: Far Punta S’Aranella (Port de la Selva), Far de Cap de Creus (Cadaqués), Far de Cala Nans (Cadaqués), Far de Roses, Far d’Illes Medes, Far de Sant Sebastià (Palafrugell), Far de Palamós, Far de Tossa i el Far de Calella.