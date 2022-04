L’Ajuntament de Lloret de Mar i Lloret Turisme ofereixen des d’aquest dijous diferents visites guiades per descobrir el patrimoni cultural i natural de Lloret de Mar coincidint amb Setmana Santa. Concretament es tracta de les visita guiada de la Ruta Indiana i Can Font, que permetran descobrir la història i llegat indià que hi ha al municipi, amb entrada inclosa a Can Font, la única casa-museu indiana pública de Catalunya, i que es duran a terme en català des del mes d’abril a octubre tots els dissabtes a les 10h i, en castellà, a les 17.30h els dies 15,16,17 d’abril.

A més, com a novetat, des de Lloret Turisme s’han incorporat la visita guiada en català adaptada a la llengua de signes per la Ruta Indiana i de Can Font. En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme: «la incorporació de visites en llenguatge de signes respon a la nostra voluntat de fomentar aquest turisme inclusiu i per a tothom i la resposta ja està sent molt positiva». Keegan va afegir: «aquest programa de visites guiades al patrimoni cultural i natural complementen l’oferta d’allotjament, gastronomia, comerç i oci que tenim oberta durant la Setmana Santa».

A més d’aquestes visites guiades culturals Lloret Turisme també ha preparat, per aquest diumenge17 d’abril i pel 5 de juny, una visita guiada per descobrir el seu patrimoni natural sota el títol Lloret, terra de llorers una passejada que convida a descobrir el Lloret de Mar més verd i natural de la mà d’Evarist March, botànic del Celler de Can Roca. Una excursió tranqul·la on els inscrits podran descobrir moltes curiositats de la terra de costa tropical de fa milions d’anys que avui dona nom al municipi. Al llarg del recorregut podran descobrir els racons, i les plantes o animals més sorprenents tant de mar com de muntanya que s’amaguen a cada indret.