Uns individus han retirat la pancarta de suport als «presos polítics i exiliats» de l'ajuntament de Vidreres.

Aquest cartell estava penjat des de feia més de tres anys a la façana de l'edifici consistorial i avui el matí ja no hi era.

Un grup anomenat Asociaciónes Unión de Brigadas ha reivindicat l'acció les xarxes socials.

En el seu post a Twitter asseguren que hi ha hagut "mudança a l'ajuntament de Vidreres" i hi pengen imatges de la retirada de la pancarta on s'hi podia llegir "Llibertat presos polítics i exiliats". Alhora que insten al consistori a "posar-ne un altra".

També hi ha un vídeo que també córrer a xarxes on es veu l'actuació: quatre persones equipades amb roba fosca i gorres i barrets descaragolen amb un trepant el cartell de la façana i se l'emporten.

L'edifici consistorial, ubicat al carrer Girona, també té entre altres la seu de la Policia Local. Es tracta d'una zona de pas i de ràpida escapada, ja que es pot anar cap a la Nacional II o la carretera de Lloret ràpidament.

Càmeres de vigilància

El cos policial ja està investigant els fets i de moment, ja s'ha pogut saber a través de càmeres que els fets són de cap a la una de la matinada, que els han protagonitzat una mitja dotzena de persones i que van actuar quan la Policia Local havia marxat a fer ronda pel poble.

De moment, el cos policial treballa per identificar els actuants. Les càmeres de vigilància que hi ha a la zona i per diversos punts dels municipis poden ser claus, per exemple, amb la lectura de matrícules, per enxampar el grup que ha fet l'acte.

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps s'ha mostrat sorprès en conèixer els fets aquest matí i ha estat taxatiu: "ens poden treure els cartells però no faran desaparèixer els sentiments de les persones". Ha afegit que arribaran fins al final per identificar i denunciar els autors.