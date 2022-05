L’Associació Sa Gatonera de Blanes, formada per voluntaris preocupats per la problemàtica existent amb la superpoblació felina urbana, celebra aquests dies el seu cinquè aniversari. En un acte a la Biblioteca Comarcal, van explicar que han promogut l’adopció de 525 gats. Actualment hi ha uns 800 gats de carrer repartits en 77 colònies a Blanes, i 98 alimentadors censats, autoritzats amb un carnet per donar-los menjar. Durant el 2021 es van esterilitzar 270 animals: 144 femelles i 126 mascles, gairebé un 75% dels gats ferals blanencs castrats. Fins al 28 de maig,al vestíbul de la Biblioteca, es pot veure una exposició amb material de la història de Sa Gatonera.