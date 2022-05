L'Ajuntament de Blanes presentarà al·legacions al projecte d'ampliació de la planta dessalinitzadora que hi ha a la Tordera, dins del municipi blanenc, perquè considera que podria agredir al territori. El govern local creu que aquest document contradiu i obvia els valors agrícoles i paisatgístics de la zona on es projecta l'ampliació. A més, remarquen que els terrenys on es projecta aquesta infraestructura limiten amb una zona protegida per la Xarxa Natura 2000. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha demanat als particulars que presentin documents d'adhesió a les al·legacions municipals amb l'objectiu que el Govern escolti les demandes del territori.

L'Ens d'Abastament d'Aigües Ter i Llobregat (ATLL) projecta una ampliació de la planta dessalinitzadora que hi ha a la Tordera, dins del terme municipal de Blanes. El document preveu ampliar la capacitat de producció d'aigua dels 20 als 80 hm3 cada any amb una inversió que ronda els 220 milions d'euros. De moment l'ATLL ja ha encarregat el projecte bàsic i l'estudi de l'impacta ambiental d'aquesta infraestructura. L'Ajuntament de Blanes, però, creu que aquesta ampliació portarà greus problemes econòmics i ambientals al municipi. Considera que l'ampliació que es proposa suposaria la pèrdua d'alguns camps de cultiu que hi ha, ja que l'espai és un terreny agrícola del delta de la Tordera. Per això, el consistori ha decidit presentar al·legacions en contra del projecte. L'alcalde del municipi recorda que cal defensar la pagesia pel valor ambiental que implica el cultiu de terres i defensar la sobirania alimentària. En paral·lel, el consistori lamenta que l'ampliació tingui una afectació al delta de la Tordera i als terrenys de la Xarxa Natura 2000 que limiten amb la zona afectada per l'ampliació. Per això creu que les al·legacions a aquest projecte són una "nova oportunitat" per "posar remei a temes pendents des de fa molts anys" al mateix temps que busquen una solució que agradi a tothom. En els últims dies, el consistori s'ha reunit amb diferents entitats ambientals i agents dels sectors agricultor, pesquer i turístic per conèixer de primera mà el seu punt de vista sobre aquest projecte d'ampliació de la planta dessalinitzadora. Ara, l'alcalde demana que les persones a nivell particular que es vegin afectades s'adhereixin a les al·legacions que ha presentat el consistori. Ho podran fer a partir d'un document que els veïns trobaran al web del consistori de Blanes. Amb aquesta proposta, Àngel Canosa vol mostrar "d'una manera ferma" el posicionament del municipi respecte a aquesta ampliació.