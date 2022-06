L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha habilitat un aparcament dissuasiu a l'entrada del municipi per aconseguir reduir el nombre de vehicles privats de visitants que entren al poble amb el seu cotxe. L'aparcament estarà al costat del parc aquàtic de Water World i aquells visitants que hi deixin el cotxe podran agafar un autobús que els portarà fins a l'estació que hi ha al centre de Lloret. A més, el consistori ha anunciat que per aquesta temporada d'estiu destinarà un agent cívic a gestionar les cues de taxis que es formen durant les nits. Aquesta figura s'encarregarà de posar ordre i evitar petits conflictes que sorgeixen entre les persones que esperen agafar un taxi de tornada a l'hotel.

L'Ajuntament de Lloret de Mar obrirà aquest dijous un aparcament dissuasiu a l'entrada del municipi. Es tracta d'un punt situat al costat del parc aquàtic de Water World que els turistes trobaran només arribar a Lloret des de la carretera C-63, venint de Vidreres (Selva). L'objectiu és que la majoria de visitants que venen amb el vehicle privat fins al municipi optin per deixar-lo en aquest aparcament i els donaran un bitllet d'autobús per anar fins a l'estació que hi ha al nucli del municipi.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha explicat que des de l'inici de la pandèmia han detectat que hi ha "més volum" de persones que opta per anar fins a Lloret de Mar en cotxe i això porta una "massificació" de vehicles en el municipi. Ara, el consistori treballa per aconseguir una "mobilitat sostenible" a través del foment del transport públic i també dels trajectes a peu. De fet, l'ajuntament ha estrenat un nou títol que permet fer tots els viatges que un vulgui amb el bus municipal per 5 euros al dia.

Bicis elèctriques i un portal de reserva

Per altra banda, l'equip de govern ha anunciat que una part dels fons Next Generation que rebrà el consistori en matèria de transformació turística és per crear un servei de bicis elèctriques. Això permetrà que els visitants puguin anar dels hotels a la platja en bici elèctrica i no s'hagin de desplaçar amb el vehicle privat.

Dins de l'àmbit de mobilitat Jaume Dulsat també ha anunciat que aquest any s'ha creat un portal web en què els turistes podran reservar les places de pàrquing durant la seva estada a Lloret de Mar. D'aquesta manera, els visitants podran escollir quin aparcament prefereixen i sabran el cost de la seva estada abans d'arribar. Amb això, l'equip de govern vol treballar per evitar "desplaçaments innecessaris" que es generen mentre la gent busca un lloc on aparcar i també evitar que s'enfadin per no trobar places lliures.

Agents cívics a les cues de taxis

Una altra de les novetats que el municipi estrenarà aquest estiu és el gestor de cues de taxi. El consistori destinarà un agent cívic a "ordenar" les persones que esperen per agafar un taxi quan volen tornar a l'hotel o sortir a prendre una copa. Aquest agent cívic treballarà durant tota la nit concentrat en gestionar les peticions i organitzar els torns de cada visitant. Amb això s'estalviaran alguns conflictes que a vegades s'ocasionen a la via pública.

Recuperació de la temporada mitja

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha explicat que aquest any el bon funcionament de la Setmana Santa i els mesos posteriors han permès recuperar les pernoctacions que hi havia abans de la pandèmia. De fet, entre l'1 de gener i el 30 d'abril s'han registrat més de 490.000 pernoctacions a Lloret de Mar, una bona xifra en comparació amb els dos anys anteriors.

Dulsat ha detallat que durant el confinament que hi va haver des del març del 2020, el municipi va perdre un milió i mig de turistes i més de dos milions de pernoctacions. Ara el municipi es concentrarà en recuperar el públic que hi havia a les temporades baixes i mitges per fomentar la desestacionalització. Aquest punt s'aconsegueix a través del turisme esportiu i de congressos, que poc a poc es va despertant.