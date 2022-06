El portal ‘European Best Destinations’ (EBD), una web de viatges que persegueix promoure la cultura i el turisme al vell continent, ha elaborat un rànquing de les ‘Millors platges d’Europa’. Entre les 284 propostes que componen el llistat, hi ha 20 platges espanyoles. I una d'elles, és la cala Bona, de Blanes, també coneguda -és el nom oficial- com la cala Sant Francesc.

Per confeccionar el llistat de les millors destinacions de platges que hi ha arreu del continent europeu, la web de viatges ha comptat amb un total de 12.620 votacions efectuades per viatgers i viatgeres que pertanyen a 82 països diferents. La primera posició l’ocupa Porto Santo, a Madeira (Portugal), i la segona la platja de Bolònia, situada a Tarifa (Cádiz). Cala Bona ocupa justament el 20è lloc del llistat que n’inclou un total de 284. Juntament amb la cala blanenca, el rànquing només destaca una altra platja del territori català i de la Costa Brava: cala Sa Boadella, a Lloret de Mar. Un racó acollidor La cala de Sant Francesc o cala Bona té una extensió, d'uns 250 metres, fet que la converteix en un indret molt acollidor, ja que queda enclotada per roques i pins a banda i banda. El seu fons marí, que combina sorra i roques, la fan ideal per observar-hi peixos i altres petites espècies marines. S'hi pot accedir fàcilment a peu des del camí de ronda. Ubicació de la cala de Sant Francesc Cinc platges de la Costa Brava per gaudir abans que arribi l'estiu