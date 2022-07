L'Ajuntament de Lloret de Mar i el Gremi d'Hostaleria del municipi estan treballant per aconseguir ser la primera destinació turística de tot l'Estat en rebre el segell Bioscore de turisme sostenible. Es tracta d'una distinció que garanteix amb diversos protocols internacionals que les empreses i les administracions estan compromeses amb la sostenibilitat. Amb aquest reconeixement el consistori i els empresaris busquen que un segell internacional "homologui tota la feina que es fa" en matèria de sostenibilitat, sobretot per transmetre confiança als visitants internacionals sobre aquest compromís. Algunes de les accions que es fan des dels establiments són crear circuits per reaprofitar l'aigua o reduir el malbaratament alimentari.

El segell Bioscore és un aval internacional que reconeix el compromís per la sostenibilitat d'una empresa o destinació turística. A dia d'avui encara no n'hi ha cap en tot l'estat espanyol però ben aviat Lloret de Mar podria aconseguir aquesta homologació. L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha assegurat que el consistori i el Gremi d'Hostaleria estan treballant per ser "els primers" en rebre aquesta distinció. L'objectiu és que es reconegui "la feina que s'està fent des de fa temps" en matèria de sostenibilitat des dels establiments i les administracions. Dulsat ha recordat que "el 75% dels visitants al municipi són estrangers" i per això cal buscar protocols internacionals que avalin les tasques que es fan en aquest sentit des dels hotels i restaurants. L'alcalde ha insistit que el municipi "fa molt de temps" que actua en consonància amb la "preservació del medi natural", la mobilitat sostenible i una alimentació saludable i amb productes de proximitat. Malgrat tot, ara s'emmarca tot en "el mateix paraigües" de la sostenibilitat i per això cal posar en valor les accions que es feien i d'altres que s'han començat a emprendre últimament. Reduir el malbaratament alimentari Un dels exemples d'establiments compromesos amb la sostenibilitat és l'hotel Samba. Des d'aquesta temporada han reformat el model del bufet lliure per evitar el malbaratament alimentari. Es tracta d'oferir als clients porcions més petites servides en plats individuals, en comptes de servir el menjar en grans safates. Això permet que els clients agafin "tants plats com vulguin", segons afirma la responsable de Medi Ambient de l'hotel, Laura Pérez. Tot i així, Pérez assegura que la gent queda plena amb menys racions de les que se servien abans i això fa que el nivell de menjar que acaba a les escombraries s'hagi reduït dràsticament aquesta temporada. 25 anys renovant l'aigua Aquesta és l'última acció que ha engegat l'hotel Samba de Lloret de Mar, tot i que el compromís d'aquest establiment amb el medi ambient té molts anys d'història. Concretament l'any 1997els responsables de l'hotel van decidir instal·lar un servei de reutilització d'aigües residuals. Aquest sistema permet que tota l'aigua que els clients utilitzin a la dutxa i a la pica del lavabo de cada habitació va a parar en un dipòsit. Una vegada a allà, es tracta amb clor i es torna a bombejar al circuit per omplir les cisternes dels vàters que hi ha a l'establiment. A més, també han aprofitat per destinar-ne una part a regar les plantes ornamentals. Ara, a través d'un projecte de recerca conjunt amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG) provaran si aquesta aigua gris que prové de les dutxes i les piques és apta per regar un hort que s'instal·larà en el mateix hotel. Seguin el mateix tractament que fan fins ara, calcularan si l'aigua és bona per al creixement de les hortalisses i fruites que es cultivin. Després aquests productes s'analitzaran per saber si són aptes pel consum humà i s'intentarà que aquesta aigua regenerada tingui nous usos.