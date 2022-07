El Lloret Drone Festival ja s'ha iniciat oficialment. El festival, que se celebra des d'ahir, dia 29, fins el 31 de juliol a les 22:30 hores, és el primer festival d'aquestes característiques a l'Estat Espanyol. Aquest any la localització dels drons ha canviat i s'ha instal·lat a la part sud de la platja de Lloret, al final de l'Avinguda Just Marlés, en paraules de Jordi Orobitg, regidor de Promoció Econòmica, ha permès oferir «una millor visió general i especialment una visió més nítida de les figures a tota la platja de Lloret».

El tret de sortida del festival el va donar l'empresa de drons Celestial, del Regne Unit, que va actuar ahir. A principis d'any, l'empresa va organitzar un espectacle de drons al port de Melbourne (Austràlia) amb més de 350 drons i que també varen realitzar un espectacle per la celebració de la Premiere League aconseguida pel Manchester City. Els espectadors que es van acostar a la platja de Lloret van poder veure l'espectacle «Lloret By The Sea» un show que va homenatjar la platja, l'estiu, la diversió i l'amor per la sorra, el surf i els drons.

Avui, 30 de juliol, actuarà l'empresa Flock Drone Art de Catalunya, que presentarà «ECO», una al·legoria de la natura, un crit de respecte al medi ambient que pretén ressaltar la consciència mediambiental i la necessitat de preservar el món on vivim. L'empresa va ser premiada en el 2021 per la prestigiosa UGCS amb el Premi Internacional al millor espectacle de 100 drons, per l'espectacle que va dur a terme, l'estiu passat, al Lloret Drone Festival.

Per concloure el festival, en el darrer dia actuarà l'empresa Umils de Madrid amb l'espectacle «Lloret: una ciutat per sentir-la» una exhibició de llum amb drons que connecta Lloret amb el seu entorn i la seva història. El cel s'il·luminarà amb diverses figueres que representen la natura i els racons de la ciutat.