L’Ajuntament d’Anglès repararà la teulada de la nau tres de l’antiga fàbrica Burés per un import de 369.793,36 euros. L’empresa Construccions Leinad 2001, S.L. ha estat qui ha guanyat el procés de licitació. Els treballs consistiran en el desmuntatge del teulat actual malmès així com dels canelons i canaleres, es col·locarà un aïllant tèrmic i es col·locaran plaques asfàltiques ondulades que s’han d’adaptar a la ventilació i als espais per a les xemeneies. Cal recordar que les obres s’emmarquen en els treballs per convertir l’antiga fàbrica Burés en un centre de divulgació per a la recerca i la formació vinculada als sectors tèxtil i de la fusta, així com al patrimoni del territori.