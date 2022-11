L’Ajuntament de Lloret ha signat el conveni amb Pic Sayols per poder municipalitzar l’aigua de Lloret Residencial. El consistori ja va avançar al mes de juliol que estava negociant amb l’empresa propietària de la xarxa de les urbanitzacions de Lloret Residencial i Mont Lloret -fins ara proveïdes del subministrament d’aigua per l’empresa Riera deCabanyes, propietat de la família Mallart- per tal de recepcionar el servei després d’anys acumulant queixes i problemes en el subministrament.

El conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Pic i Sayols ja s’ha signat i quedarà un mes a exposició pública fins a la seva definitiva ratificació. L’acord preveu que l’empresa cedeixa gratuïtament a l’administració la xarxa a canvi que aquesta millori i executi els pertinents treballs per adequar-la. De fet, en el conveni queda palès que l’estat actual de la infraestructura no és el més adequat i el defineixen com «deficient estat de conservació i manteniment de les instal·lacions del servei de distribució d’aigua potable». En el marc del conveni, l’empresa també cedeix a l’Ajuntament una finca i part dels drets de cobrament pendents de Riera de Cabanyes per un import de 337.390,35 euros que és la valoració que ha fet Aqualia del cost total de les obres extraordinàries que cal fer per incorporar la urbanització a la xarxa municipal. D’altra banda, l’empresa també cedeix a l’ajuntament una fica de 112.335 metres quadrats de «pinar» corresponent a tres parcel·les cadastrals que queden ubicades al costat de Rocagrossa. Amb l’acord també es resoldria de manera extrajudicial el procés en vigor al jutjat contenciós administratiu. L’abastament d’aigua El municipi de Lloret de Mar s’abasteix d’una captació ubicada a l’exterior del seu terme municipal, la planta potabilitzadora del Pla d’en Gelpí (ETAP Tossa-Lloret), ubicada al municipi de Tordera. Gestionada des de l’any 2000 pel Consorci de la Costa Brava (CCB), va ser construïda amb la finalitat d’eliminar el ferro i manganès de l’aigua dels pous de l’aqüífer del riu Tordera. Amb la signatura del conveni els veïns de Lloret Residencial passaran a tenir les mateixes condicions que la resta de veïns del municipi selvatà. Una mesura que posaria fi a una problemàtica que s’arrossega des de fa anys. Tot i això, caldrà veure si Riera de Cabanyes emprèn alguna acció davant aquests fets.