L'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert una nova escola d'hostaleria municipal a l'hotel BPM, a partir d'un conveni signat entre l'establiment i el consistori. Aquest acord permet que els alumnes de tres cicles formatius d'hostaleria que s'imparteixen a l'institut Ramon Coll i Rodés de Lloret facin les pràctiques a les instal·lacions d'aquest hotel. A canvi, l'ajuntament abonarà 81.675 euros pel lloguer de més de 1.000 metres quadrats durant el curs 2022-2023. Les sessions teòriques es continuaran impartint al centre educatiu i les classes pràctiques es traslladaran a l'hotel. Actualment, a Lloret s'ofereix el Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia i de Serveis en Restauració i el Grau Superior de Gestió d'Allotjaments Turístics.

A partir d'aquesta setmana els alumnes dels tres cicles formatius vinculats a l'hostaleria poden començar a fer classes pràctiques de cuina i restauració en les instal·lacions de l'hotel BPM que hi ha a Lloret de Mar. El centre es troba a l'avinguda de la Roca Grossa número 2 i compta amb més de 1.000 metres quadrats. Les instal·lacions de l'hotel, que serà la nova seu de l'escola d'hostaleria municipal, tindran una capacitat de 200 alumnes.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha assegurat que l'espai és «immillorable» per fer-hi la pràctica dels cursos formatius. De fet, en cursos anteriors les sessions es feien a la cadena hotelera Evenia. Dulsat ha remarcat que «la millor formació en el sector turístic s'aconsegueix amb un compromís públic i privat» i per això ha defensat utilitzar les instal·lacions d'un hotel real per fer-hi pràctiques.

En aquest sentit, el regidor d'Educació de Lloret, Albert Fernàndez, ha insistit en el fet que cal apostar perquè la formació en el sector turístic «ajudi als joves a tenir més oportunitats laborals». Per això és important fer les pràctiques en «equipaments que siguin el màxim de semblants que els del seu futur dia a dia». El contracte d'arrendament d'aquestes instal·lacions s'ha signat inicialment només per aquest curs, a l'expectativa de veure el funcionament.

L'obertura de les instal·lacions respon al conveni signat entre l'Ajuntament de Lloret, el Departament d'Educació i altres empresaris turístics de col·laborar en l'oferta dels tres cicles formatius relacionats amb l'hostaleria. El conveni fixava que el consistori havia de proporcionar l'espai i els equipaments necessaris a l'institut Ramon Coll i Rodés per impartir les formacions, que compten amb 2.000 hores lectives en cada curs.