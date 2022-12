Un conductor, un jove de 21 anys, que va causar un accident a Amer amb una víctima i va fugir del lloc sense auxiliar-lo ha ingressat a presó.

L'home no havia tingut mai permís de conduir, estava sota els efectes de l'alcohol i estava investigat per formar part d'un entramat criminal de falsificació i distribució de permisos de conduir a canvi de diners.

Els Mossos de la Comissaria de Girona el van detenir el 4 de desembre com a presumpte autor de diversos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de l'alcohol, sense haver obtingut mai el permís de conduir, per abandonar el lloc de l'accident i per lesions per imprudència greu.

Els fets van passar pels volts de dos quarts de dotze de la nit el dia 4 de desembre. Dos vehicles es van accidentar a la C-63 a tocar Amer. En arribar els Mossos van veure un vehicle al marge amb el conductor atrapat i un segon cotxe al mig de la via amb el vidre del conductor trencat i sense ocupant.

La col·laboració ciutadana i les tasques d'investigació van permetre identificar el conductor que havia fugit que anava sol al vehicle.

Es va establir un dispositiu de recerca i poc després van aturar un cotxe que circulava direcció Lloret e Mar. A l'interior hi havia l'home que havia fugit del lloc de l'accident.

El conductor del cotxe que es va aturar va explicar als agents que li havia demanat que el portés a casa.

Els agents van comprovar que a la cara i a la roba del que presumptament havia fugit del lloc hi havia restes de vidre. Va donar 0,60 mg/l d'alcohol en l'aire espirat en la prova d'alcoholèmia.

Quan es van comprovar la resta de dades del conductor implicat en l'accident, van veure que no tenia carnet i que estava investigat dins l'operatiu Loki de compra i falsificació de permisos de conduir.