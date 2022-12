Arbúcies ha iniciat el procés de remodelació de les làmpades d’enllumenat públic per a il·luminació led, un projecte que té un cost d’un milió d’euros i que ha començat per la zona esportiva de Can Pons. Es tracta del projecte de renovació de tot l’enllumenat públic que permetrà substituir els 1.517 punts de llum actuals per enllumenat amb tecnologia LED. Actualment, a Arbúcies hi ha 1.619 punts de llum, dels quals un 71,71% és de vapor de sodi en alta pressió; un 20,88% de vapor de mercuri; un 1,11% d’halogenurs metàl·lics i un 6,30% que ja són de LED. La inversió que suposarà la substitució d’aquests 1.517 punts de llum és de 998.000 euros. L’Ajuntament ha previst pagar a inversió a 15 anys.

En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Martí Pastells, explica que es produirà un estalvi econòmic important, ja que es passarà dels 121.658,90 euros de mitjana de cost de la facturació anual als 44.640 euros. A banda de l’estalvi, la substitució de l’enllumenat també afavorirà que s’unifiquin criteris, uniformitat, temperatura de color i s’aconseguirà una il·luminació adequada segons el tipus de via i, així, eliminar la contaminació lumínica existent actualment i complir amb la normativa vigent.