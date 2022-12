Un xoc frontal entre dos vehicles a la GI-555 a Sils ha deixat un ferit.

L'accident de trànsit ha tingut lloc cap a tres quarts de set del matí, a l'altura del quilòmetre 2,1, al seu pas per les Mallorquines.

Per causes que es desconeixen i els Mossos investiguen, dos vehicles han topat frontalment. En cadascun, hi anava un sol ocupant.

A lloc s'hi han desplaçat Bombers, SEM, Mossos i Policia Local de Sils.

Segons el Servei Català de Trànsit, un dels ocupants ha resultat ferit de poca gravetat. El SEM l'ha evacuat amb ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Arran del succés, hi ha hagut retencions a la via, que cal recordar, s'anomena per la gent de la zona, com la segona carretera de la Vergonya.

Aquest tram de carretera precisament -de Sils a Massanes-, com ahir revelava l'estudi EuroRAP, és el segon més perillós de tot Catalunya. Ja que anualment s'hi registren 3,3 accidents de trànsit amb morts i ferits greus. És una carretera molt utilitzada per gent de la zona perquè es pot anar fins a Hostalric.