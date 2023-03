Blanes vol remodelar la llotja vella del port i convertir-la en un espai cultural per recuperar la memòria pesquera. El consistori ha demanat a la Generalitat que li cedeixi l'ús de l'espai, que va deixar de fer-se servir fa 30 anys, per poder tirar endavant el projecte. La intenció, concreta l'Ajuntament, és "tornar-li a donar la rellevància que va tenir", enllaçant-ho amb la tradició marinera de Blanes. L'alcalde, Àngel Canosa, va aprofitar una visita a les obres que s'estan fent al port per demanar-ho personalment al president de Ports, Marc Sanglas. Aquests treballs, que sumen una inversió d'1,6 milions d'euros, i que inclouen la reparació de la coberta de la llotja i la urbanització del moll de ribera, s'enllestiran abans de Sant Joan.

La llotja vella del port de Blanes va deixar d'utilitzar-se aviat farà 30 anys, després que el 1994 s'inaugurés l'actual instal·lació (on cada dia feiner s'hi fa la subhasta de peix). Ara, l'Ajuntament de Blanes vol donar un nou ús a aquestes antigues instal·lacions i recuperar-les perquè passin a ser un espai cultural per recuperar la memòria pesquera del municipi. "Es tractaria de fer-hi una intervenció arquitectònica, per adequar l'antiga llotja i els seus espais d'emmagatzematge adjacents, vinculant-los a un projecte de contingut històric, cultural i social", subratllen des del consistori. Per poder-lo tirar endavant, l'alcalde ja ha demanat a la Generalitat que li cedeixi l'ús de l'antiga llotja. Canosa ho ha fet arribar personalment al president de Ports, aprofitant que ara fa uns dies va anar fins a Blanes per fer una visita a les obres que s'estan fent al port. Els treballs se centren a reparar la coberta de l'actual llotja i urbanitzar el moll de ribera. En total, sumen una inversió d'1,6 milions d'euros. Durant la visita d'obres, els tècnics van explicar que s'està complint el calendari previst, i que tota l'obra s'enllestirà abans de Sant Joan. L'obra que s'enllestirà primer, la de la llotja, suma uns 700.000 euros. Es preveu acabar abans del juny. A més reparar-ne la coberta, per evitar filtracions, també s'hi instal·laran 200 plaques fotovoltaiques amb 92 Kilowatts de potència (que contribuiran a estalviar 35.000 euros en factures de llum). El gruix dels treballs, per evitar interferir en l'activitat dels pescadors, s'ha fet coincidir amb les dues vedes de la flota d'encerclament i arrossegament de Blanes. La urbanització del moll de ribera, que s'acabarà abans de Sant Joan, té un pressupost de 870.000 euros. S'està reordenant l'espai, ampliant-ne les voreres i fent-hi noves zones d'enjardinament. Amb l'objectiu de millorar-ne la mobilitat, es definiran també nous vials per a la circulació de vehicles i nous itineraris per a vianants. El projecte vol donar a aquesta zona portuària un tractament que l’integri millor paisatgísticament, amb noves zones d’ombra i espais enjardinats. Al voltant de la llotja vella, precisament, es crearà una àrea de jocs infantils perquè la part central de l'esplanada del port s'obri més a la ciutadania.