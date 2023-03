La nova concessió de la gestió dels aparcaments municipals a Lloret de Mar ha aixecat indignació en el sindicat UGT. L’ens exposa que el primer dia d’entrada en servei de la nova empresa concessionària, Mifas, aquesta va presentar una modificació «substancial» de les condicions de treball: «La modificació ofereix 4 mesos de treball a l’any, en lloc dels 12 que tenien els treballadors i treballadores de l’aparcament de l’estació d’autobusos, amb el pretext que el contracte ofert per l’Ajuntament així ho preveia. Aquest aparcament era gestionat per 4 treballadors, tres d’ells majors de 55 anys», indica el sindicat en un comunicat on afegeixen que «expressem la nostra sospita pels continus canvis que s’han produït al llarg de la licitació on en els plecs de condicions inicials no hi havia cap reducció de personal sobre la taula».

Mifas es defensa El gerent de l'entitat adjudicatària, Daniel Tulsà, exposa que les condicions del plec de clàusules canvien la dedicació del servei, passant de 12 a 4 mesos de feina per als quatre treballadors afectats: «Nosaltres hem seguit el contracte i hem executat les condicions que s'indiquen en el pàrquing de l'estació d'autobusos, que fins ara tenia servei les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No ens podem quedar uns treballadors per 12 mesos quan el contracte és de 4. Els hi hem proposat una modificació per adaptar-nos al contracte, però no han acceptat i els hem indemnitzat. També vam intentar parlar amb els antics gestors del contracte, però no els han pogut absorbir. No hi podem fer més», conclou Tulsà. Mifas ha absorbit 28 treballadors que fins ara estaven a càrrec de les anteriors empreses gestores.