El ple de Consell Comarcal de la Selva ha donat suport a la Ryder Cup 2031 a Caldes de Malavella en el plenari celebrat aquesta setmana. Va ser a partir d’una moció presentada per la CUP, que reclamava un posicionament contrari a la celebració d’aquesta competició, una de les més importants de l’esport del golf a nivell mundial.

El posicionament majoritari del Consell -hi van votar a favor Junts, Independents de la Selva, ERC i PSC- surt d’una esmena introduïda per part d’ERC. Els portaveus d’aquestes formacions van manifestar els beneficis que comportarà al territori un esdeveniment d’aquestes característiques. Tots ells van destacar que és important que se sàpiga el retorn real que tindrà per al territori i com revertirà aquest projecte en la ciutadania.

Possible ampliació

De la seva banda, la CUP va alertar que «les característiques de les instal·lacions actuals del golf no permeten la celebració d’aquest esdeveniment i és per això que es preveu una ampliació cap a l’est, a l’altre costat de la A-2, afectant més de 100 hectàrees de bosc i camps de conreu classificades en aquests moments com a Zona agro-forestal d’interès ecològic pel POUM de Caldes de Malavella i Sòl d’interès agrari i paisatgístic pel Pla Territorial de les Comarques Gironines».

Segons els cupaires, si la Ryder Cup es fa a Caldes es construirà un nou camp de golf gràcies al diner públic, i un cop acabi la competició «la societat propietària del Golf de Caldes iniciarà la construcció d’una gran urbanització de luxe al voltant dels camps de golf aprofitant aquesta promoció pagada entre tots».

La CUP afegeix que tenen coneixement que s’està treballant en la redacció d’un Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) que es tramitaria després de les eleccions municipals. En aquest sentit van lamentar que «ERC i Junts no estan treballant per tal d’afrontar com caldria el context actual de crisi climàtica i energètica, ja que per una banda fan discursos en defensa del medi ambient i, per l’altra, promouen projectes especulatius que destrueixen el territori».