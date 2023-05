La circulació de trens de l'R1 de Rodalies es troba tallada entre Blanes i Maçanet després que un arbre hagi caigut a la via, segons han informat fonts de Renfe. S'està treballant per habilitar un servei de transport alternatiu per carretera per a cobrir aquest tram. Per la seva banda, Adif ha ha indicat que tècnics de la companyia ja estan analitzant la incidència i mirant de solucionar l'avaria perquè el servei de trens pugui recuperar la normalitat el més aviat possible.