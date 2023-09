Nou capítol de la piscina coberta de Santa Coloma de Farners. L’Ajuntament ha adjudicat els serveis de les instal·lacions a l’empresa Teampartners S.L., amb seu a Sant Cugat (Barcelona). Segons consta en el plec de clàusules, el contracte té una durada de vuit mesos, tot i que en finalitzar el termini màxim de la prestació, l’empresa adjudicatària haurà de continuar prestant el servei fins que assumeixi el contracte un nou adjudicatari. L’import del contracte és de 349.421,88 euros.

En total van ser quatre les empreses que es van presentar al concurs, que va obrir la licitació a mitjans d’agost: Teampartners S.L. (que va guanyar amb una puntuació de 88 punts), Llop Gestió Esportiva, SL, Sportise Creative Solutions, SL i The essential is invisible, SL. L’empresa guanyadora realitza diversos serves en l’àmbit esportiu, com la preparació d’activitats esportives per a centres educatius, la gestió d’instal·lacions esportives o la gestió de programes esportius.

D’altra banda, queda per definir com quedarà la situació de la trentena de treballadors que treballava en les instal·lacions abans que l’anterior empresa gestora, Sport Assistance 2000 S.L., entrés en concurs de creditors.

Cal recordar que Sport Assistance 2000 S.L. va ser l’adjudicatària del contracte de concessió d’obra pública de la piscina coberta i serveis complementaris municipals l’any 2007. La durada del contracte era de 40 anys a comptar des del 24 d’abril de 2008 (data en què es va signar l’acord). La piscina es va posar en funcionament l’any 2010. Segons l’Ajuntament, el cost de l’obra es va finançar amb una aportació municipal de 3,3 milions d’euros i la resta amb l’aportació de l’empresa guanyadora del concurs.

L’Ajuntament ha convocat una xerrada informativa aquest dimecres a les 19.30 hores per aclarir el futur de les instal·lacions. L’oposició i els treballadors, en ser consultats, asseguren que no han rebut cap informació al respecte més enllà del comunicat de la xerrada a les xarxes socials.