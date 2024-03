El departament de Territori va iniciar la setmana passada els treballs de manteniment i reparació de la carretera GI-682, entre el quilòmetre 9 i el 22+625. Corresponents a la travessera de Lloret de Mar i el tram de carretera entre Lloret de Mar i Tossa. Preveuen que l'obra estigui totalment acabada abans del 26 d’abril.

En concret, les obres consistiran en la reparació de les zones en què el ferm està malmès dins de la travessera i en la retirada i reposició d’una nova capa de mescla bituminosa en calent al tram comprés entre Lloret de Mar i Tossa. Posteriorment, es reposarà la senyalització horitzontal dels trams de via afectats.

Segons el director dels Serveis Territorials, Sergi Albrich, "les vies de comunicació són clau per la connexió dels nuclis de població del país, el seu bon estat i la seva conservació són una de les responsabilitats i prioritats del departament de Territori. Una tasca de manteniment constant que no es pot deixar de fer".

Talls intermitents de circulació

La circulació del trànsit a la via quedarà afectada per talls intermitents del carril en el qual s’estiguin realitzant les reparacions del ferm. En tot moment es podrà seguir circulant per la carretera amb una afecció mínima, amb talls de 5 a 10 minuts per tall d’un carril de circulació, en horari diürn, de 8 del matí a 7 de la tarda. Les obres quedaran aturades durant Setmana Santa.